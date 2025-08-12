Аэропорт Ухты приостановил работу

Росавиция сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Первый раз ведомство сообщило о приостановке работы аэропорта Ухты 23 июля. Еще один раз ограничения вводили 10 августа. Тогда власти республики Коми впервые с начала военной операции заявили об атаке БПЛА на регион.

С начала суток работу приостанавливали в том числе аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Ульяновска, Пензы. Ограничения продолжают действовать в Казани, Нижнекамске, Ижевске и Оренбурге.