Telegram заблокировал канал Black Mirror за вымогательство

Telegram-канал Black Mirror заблокирован за вымогательство и доксинг (публикацию персональной информации без согласия человека). В канале публиковались переписки и конфиденциальные данные российских чиновников и бизнесменов, утверждали авторы.

«Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательства»,— говорится при попытке перехода на страницу канала. Последний пост был опубликован в канале сегодня в 12:48 мск. У Black Mirror было 35,5 тыс. подписчиков, следует из данных аналитического сервиса TGStat.

О том, что Telegram начал блокировать каналы, которые разглашают личную информацию и используют ее для шантажа, основатель мессенджера Павел Дуров сообщил накануне. По его словам, администрация Telegram получила сотни сообщений о подобных способах мошенничества.