Соглашение с Францией канаков не канает

Представители канаков, коренных жителей французской «заморской территории» Новая Каледония, категорически отказались на своем съезде от достигнутого всего месяц назад соглашения с метрополией. Они настаивают на своих исключительных правах на архипелаг, считая, что речь может идти лишь о его полной суверенности. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Лидер движения за независимость Новой Каледонии Кристиан Теен

Фото: Gabriel BOUYS / AFP

Соглашение, подписанное 12 июля 2025 года в Буживале под Парижем, должно было погасить конфликты между различными политическими силами Новой Каледонии. Основные положения «Буживаля» выглядят как неожиданный подарок населению острова: создание «государства Новой Каледонии», закрепленного в конституции Франции как «государство в составе Республики», право на собственное гражданство, флаг, гимн и политическую субъектность.

Соглашение, встреченное с надеждой по обе стороны океана, стало результатом месяцев напряженных переговоров между многочисленными сторонами, включая французских жителей архипелага и коренное население — канаков, представленных в основном «Канакским социалистическим фронтом национального освобождения» (FLNKS). Однако принятый в Буживале документ был своего рода политическим обязательством сторон, а не финальным документом. Его должны были подтвердить съезды политических партий и организаций на архипелаге: как яростных сторонников, так и противников независимости — «лоялистов».

Проблемы с FLNKS ожидались, но предполагалось, что грандиозные уступки, на которые под давлением Эмманюэля Макрона пошла центральная власть, побудят канаков, подписи представителей которых также стояли под буживальским документом, принять протянутую им руку.

Но эти надежды не оправдались — среди канаков также не нашлось согласия. Самая активная часть FLNKS — партия «Каледонский союз» (UC) — резко выступила против идей «Буживаля». Один из лидеров UC, 57-летний Кристиан Теен, давний сторонник независимости, сын племенного вождя, сразу же объявил соглашение невозможным.

Франция отчасти сама сделала Теена символом канакской независимости, арестовав его после каледонских мятежей, продержав год в тюрьме, выпустив под судебный контроль и лишив права вернуться в Новую Каледонию.

Выступая по видео на съезде FLNKS, Кристиан Теен усмотрел в документе проявление «пренебрежения колониальной державы» к борьбе канаков за суверенитет. В результате по итогам прошедшего 9–11 августа съезда последовало решительное и единогласное заявление о полном отказе от недавно подписанного соглашения.

Последствия упрямого сопротивления канаков выходят далеко за рамки политики. За стол переговоров стороны сели после серии беспорядков, которые потрясли архипелаг в прошлом году. Сейчас срыв мирного процесса особенно на фоне обманутых ожиданий усиливает социально-этническое напряжение и тормозит решение неотложных экономических и социальных задач — от бюджетной стабильности и реформ здравоохранения до простого восстановления экономики и хозяйства островов, по которым ударили беспорядки и погромы. Напряженность и недоверие в обществе рискуют привести к новым конфликтам, подобным трагедии мая 2024 года, когда столкновения унесли жизни 14 человек.

Конфликт между коренным народом и французской администрацией тянется с колониальных времен, он не угас и даже приобрел новую остроту после образования Пятой республики.

С 1980-х годов напряженность возрастала из-за постоянной политической, а иногда и насильственной борьбы канаков за признание права на самоопределение и полный суверенитет. Они выступали как против давления Франции, так и против живущих с ними рядом потомков белых переселенцев «кальдошей», а тем более — против вновь приехавших в последние десятилетия жителей метрополии.

Франция старалась учесть интересы всех сторон конфликта. Соглашения 1988 и 1989 годов понизили градус конфронтации и проложили путь к возможной независимости — в той или иной форме. На референдумах 2018, 2020 и 2021 годов большинство жителей архипелага высказались за то, чтобы Новая Каледония оставалась французской «заморской территорией». Но несмотря на эти договоренности, конфликт все это время сохранял глубинные причины — экономическое и политическое неравенство (кстати, плодами которого пользовались преимущественно сами канаки), социальное отчуждение и вопрос национальной идентичности.

Министр заморских территорий Франции Мануэль Вальс, многое сделавший для заключения соглашения в Буживале, выразил сожаление, что FLNKS в итоге «повернулся спиной». Он согласился, что соглашение необходимо «углубить, уточнить и дополнить», в том числе чтобы «ясно отразить роль и место народа канаков в истории и будущем территории». Но о капитуляции перед «Канакским социалистическим фронтом национального освобождения» речи не идет.

Уже в начале будущей недели Вальс отправляется в Новую Каледонию в попытке объединить всех, кто выступает против конфронтации и готов работать на консенсус.

«Я не сдаюсь. Двери остаются открыты,— отметил министр.— Диалог — это единственный выход. Я повторю без обиняков: отказаться от соглашения — значит выбрать распад и конфронтацию. И это будет поражением для всех. Без компромисса нет устойчивого восстановления, нет настоящего экономического подъема, социальные разломы будут лишь углубляться».

Вальс подчеркнул, что без компромисса невозможны ни устойчивое развитие, ни решение социальных и экономических проблем региона. Однако ситуация осложняется тем, что радикальная часть канаков, а вместе с ней и весь FLNKS отвергает не только соглашение, но и сам предложенный процесс переговоров. Они настаивают на формате двустороннего диалога непосредственно с метрополией, сфокусированном исключительно на вопросах полной суверенности архипелага. Канаки продавливают сделку с правительством Франции, заранее исключая из переговоров все остальные силы острова — как «кальдошей», так и лоялистов. Канакское меньшинство считает себя хозяином Новой Каледонии и ведет переговоры с позиции силы, обвиняя при этом Францию в отсутствии гибкости. Остается надеяться только на то, что завтра на официальном объявлении своего решения FLNKS оставит открытым путь к компромиссу.

Алексей Тарханов