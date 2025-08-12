Орбан отметил слабость лидеров ЕС на фоне Путина и Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским лидерам пора «проснуться» и взять инициативу по решению конфликта на Украине в свои руки. Из-за бездействия членов ЕС господин Орбан посчитал их «жалкими и слабыми» на фоне президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Это европейская проблема, которая должна быть решена Европой, но она ничего для этого не делает... Два сильных человека — американский и российский президенты — садятся за стол переговоров»,— сказал венгерский премьер в интервью местному телевидению (цитата по ТАСС).

Вместо реальных действий, убежден Виктор Орбан, лидеры ЕС лишь пытаются давать советы. Он добавил, что вместо «комментариев к российско-американскому саммиту» сообществу нужен саммит Россия — Евросоюз.

Господин Орбан также прокомментировал предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске. По его словам, встреча может существенно снизить риск новой мировой войны.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа. Точное место переговоров на Аляске еще не определено. Центральной темой встречи станет урегулирование на Украине.

