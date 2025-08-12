Компромат отправляют в бан

Telegram начал блокировать каналы вымогателей. Основатель мессенджера Павел Дуров объявил о массовом удалении аккаунтов, которые занимались шантажом и так называемым доксингом, сбором и публикацией личной информации о человеке без его согласия. По его словам, пользователи жаловались на вымогательство, угрозы и клевету. Часто за удаление компромата злоумышленники требовали деньги, а некоторые каналы предлагали защиту от преследования тоже за плату. Дуров заявил, что Telegram не допустит подобных схем, и пообещал блокировать даже клоны уже удаленных каналов. Он подчеркнул, что решение принимается только при наличии прямых доказательств, и добавил, что команда продолжит отслеживать такие случаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Независимый IT-эксперт Мона Архипова рассказала “Ъ FM”, как подобные заявления обрабатываются в техподдержке мессенджера: «Многие задаются вопросом, существует ли она вообще. Никто не знает, по какому принципу работает техподдержка в Telegram. Поэтому нам остается только гадать, будут ли проверять каждое сообщение, или это станет автоматизированной историей так же, как на многих больших площадках: если много пользователей пожаловались на один аккаунт, то его блокируют. Наконец-то их начали обрабатывать. Как правило, если это какие-то мошеннические схемы, более или менее массовые, то это история про похожие сообщения.

Учитывая, что различные казино, скам одинаково выглядят, мне кажется, на первом этапе поддержка Telegram базово режет самые очевидные вещи.

В целом же площадки, как правило, не сообщают о таких вещах. Должен быть пострадавший, который подает заявление, после чего начинают работать правоохранительные органы. А площадка может заботиться просто о комфорте пользователей».

Часть мошенников также работала с вымогательством Telegram-подарков — виртуальных коллекционных токенов, которые продаются за тысячи долларов. Утерянные подарки вернуть не получится, так как их передача, даже мошенническая, считается завершенной трансакцией, отметил генеральный директор компании PurpleDoor Алексей Пак: «Эти подарки можно расценивать как NFT-токены, вот примерно то же самое, просто в экосистеме Telegram. И, конечно же, появилось много ребят, которые начали на них спекулировать. Люди зарабатывают на этом деньги, по-разному развлекаются. По большей части, если мы говорим про вымогателей, то для них это дополнительный способ заработка. Это можно сравнить с тем, что ты случайно не туда отправил деньги, в том числе и криптовалюту. В этом случае уже никто никуда ничего не вернет, потому что это оконченная трансакция. А что вы сделаете? Это же никак не регулируется, это внутренняя валюта социальной сети, в которой по тем законам, что прописаны для нее, все и работает. Просто ставьте двойную аутентификацию, по возможности не сливайте свою информацию, и проблем не будет».

В июле стало известно о схеме мошенничества в Telegram с помощью ботов. Замаскированные под официальные сервисы мессенджера каналы могут вытянуть из пользователя личную информацию и угрожать кражей аккаунта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Майданская