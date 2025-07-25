Telegram поддался ботам

Новая схема мошенничества набирает популярность в Telegram. Злоумышленники используют вредоносные боты, которые маскируются под официальные сервисы мессенджера. Жертву под разными предлогами убеждают запустить бот и нажать кнопку «старт», а после этого начинают шантажировать, так как у мошенника появляется возможность заблокировать аккаунт пользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробнее о том, как работает схема, "“Ъ FM” рассказал директор департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров: «Этой схеме года три минимум. То, что она сейчас стала известна, не означает, что она только сейчас появилась. Работает это следующим образом. Пользователю действительно подсовывают некий бот, на который он кликает и результате может получить права владельца программы. Дальше боту меняют названия на всякие запрещенные слова, он начинает распространять сомнительную информацию, связанную с преступными действиями, в результате чего блокируют и канал, и его владельца, коим, как видит Telegram, является конкретный пользователь. Сама схема возникла в свое время для того, чтобы "выносить" каналы. Мы знаем, что если владелец аккаунта теряет над ним контроль, то канал может быть удален через полгода. Все это было связано с различными доксерами и прочими течениями в Telegram, в результате которых подростки атаковали друг друга и занимались подобной ерундой.

Кроме того, таким образом оказывалось давление на держателей крупных коммьюнити, сообществ и пользователей, чтобы забирать аккаунты, а потом их восстанавливать и дальше заниматься с них мошенничеством.

При этом можно писать в поддержку мессенджера, но, к сожалению, пока она реагирует из рук вон плохо. Пожалуй, единственная возможность на сегодняшний день: есть сетка административных ботов в Telegram, на которые можно направлять жалобу по факту блокировки аккаунта. Но тоже реагирование может произойти не всегда и не столь своевременно, как хотелось бы. Можно писать лично Павлу Дурову, он у себя в соцсетях сообщил, что готов принимать обращения, но это будет стоить денег. Подобное сообщение оплачивается "звездами", это внутренняя валюта в Telegram, так что тоже такое себе удовольствие».

Написать жалобу лично Павлу Дурову через его Telegram-канал обойдется пользователям в 5 тыс. «звезд», это около 8 тыс. руб. Как отмечает сам основатель мессенджера, он не сделает сообщения бесплатными, поскольку не сможет справиться со спамом и ответить хоть кому-то. Тем не менее есть и более простые способы обезопасить себя от интернет-мошенников, отметил эксперт по кибербезопасности Павел Луцик: «Как сейчас от этого полностью защититься, пока не очень понятно. Наверное, стоит ожидать каких-то рекомендаций от самих разработчиков мессенджера. Что касается общих советов, то в первую очередь стоит включить двухфакторную аутентификацию, в Telegram это называется облачный пароль. Также можно скрыть в настройках свой номер телефона.

Можно также заблокировать звонки от неизвестных людей, чтобы меньше было мошенничеств. Так, злоумышленниками активно используются дипфейки, присылаются "кружки" якобы от имени знакомых.

Благо, есть выбор из нескольких сервисов. Более того, мы все уже много и по разным каналам слышим про национальный мессенджер Max. Насколько мне известно, с сентября в нем уже можно будет создавать персональные и бизнес-каналы, сейчас эта функция доступна только определенному кругу лиц. Поэтому с точки зрения диверсификации рисков для бизнеса, конечно же, стоит рассмотреть разные площадки, разные каналы донесения информации, в том числе и Max».

Ранее Павел Дуров также предупредил пользователей о мошенниках, вымогающих платные подарки, редкие никнеймы и деньги в Telegram под угрозой раскрыть персональные данные. По его словам, раньше такие цифровые активы стоили всего несколько долларов, а сейчас их можно продать более чем за $100 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков