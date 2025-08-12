Трансляции ушли в частные руки

В индустрии футбольных трансляций произошел любопытный поворот. Французский стример Зак Нани, вещающий в Twitch и YouTube, приобрел права на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сделка предусматривает, что Нани получит право транслировать до трех игр чемпионата в каждом туре. Причем зрители смогут увидеть их бесплатно. Сам стример говорит, что хотел бы привнести в смотрение футбольных матчей опыт трансляций турниров по киберспорту, уйдя от стандартной схемы, при которой зрители просто смотрят игру и слушают комментатора. Вместо этого планируется внедрить нечто вроде совместного просмотра, где те же комментаторы будут участвовать в обсуждении со зрителями происходящего на поле. Считается, что так удастся достучаться до новой аудитории.

Французский стример Зак Нани, не самый, к слову, крупный (у него 620 тыс. подписчиков на Twitch и 883 тыс. на YouTube), провернул интереснейшую сделку. Он приобрел права на показ матчей высшего дивизиона футбольного чемпионата Саудовской Аравии на сезон-2025/26.

По условиям договора Нани получил право ретранслировать до трех матчей в каждом туре первенства (одну встречу он должен показать обязательно), включая главную игру уикенда. При этом плату за просмотр со зрителей Нани брать не будет.

По словам Зака Нани, он всегда хотел показывать футбол легально, но не понимал, как к этому подступиться. «Если вы частное лицо, а не телекомпания, то покупка таких прав превращается в нетривиальную задачу. К кому обращаться, с чего начинать? Я просто рассылал письма иностранным футбольным федерациям и лигам и всякий раз получал невнятные ответы,— рассказал Зак Нани изданию L’Equipe.— А несколько недель назад со мной связались из агентства IMG, которое реализует права в том числе на саудовский чемпионат. Я сделал предложение, они его приняли». Зак Нани отметил, что у него в этой сделке нет инвесторов, заплатил он свои деньги. Речь идет о шестизначной сумме. Если проект окажется удачным, договор можно будет продлить еще на год.

Ранее правами на показ саудовского чемпионата во Франции владел телеканал Canal+. Но компания решила не продлевать соглашение, отметив, что игры ни разу не собрали более 15 тыс. подписчиков, несмотря на то что саудовские клубы в последние годы активно покупают звезд с мировым именем, например Криштиану Роналду или Карима Бензема. Только этим летом на покупку новых футболистов команды лиги потратили почти €370 млн. С учетом того, что трансферное окно в саудовском чемпионате закрывается только 2 сентября, итоговый показатель будет заметно выше.

Зак Нани, однако, надеется, что за счет привлечения новых зрителей удастся собрать более внушительную аудиторию.

«Подписчик Canal+ сталкивается с каким-то безумным по количеству и разнообразию предложением футбола»,— отметил Зак Нани, заметив, что люди просто не в состоянии потреблять столько продукта. Свой шанс стример видит в том, чтобы привлечь другую, преимущественно молодую, аудиторию, не зацикленную на спорте. Так, трансляции будут сопровождаться комментарием какого-то приглашенного футбольного эксперта, компанию которому составит просто популярная в сети персона из числа тех же стримеров.

В целом идея сводится к тому, чтобы перейти от стандартной схемы, при которой комментатор говорит, а публика слушает и смотрит, к варианту, давно существующему в мире киберспорта (ожидаемая аудитория киберспортивных турниров на этот год превышает 640 млн человек, и при этом предполагается и дальнейший рост), где и комментаторы, и публика вовлечены в общение и смотрение. «Я пока не уверен, что это будет, скажем так, бомба. Но тут есть над чем работать. Другая аудитория, другой формат, неформальный подход. Да еще и бесплатно»,— отметил Зак Нани.

Если затея Нани сработает и он сумеет продемонстрировать достойные показатели по привлеченной аудитории, опыт привлечения стримеров к трансляциям официальных и крупных спортивных мероприятий может получить заметное распространение.

Тут надо пояснить, что формально трансляции спорта высших достижений через ютуберов вовсе не новинка. Скажем, бразильский стример Казимиру Мигел уже несколько лет показывает на канале CazeTV крупнейшие турниры, включая Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу. Но это все-таки другое: совладельцем CazeTV является крупное агентство LiveMode, которое и приобретает права на трансляции. Так что Зак Нани в некотором роде первопроходец.

Стоит заметить, что спортивная индустрия действительно сталкивается с дефицитом зрителей. Их просто не хватает на весь объем предлагаемого контента. Согласно подсчетам исследовательского агентства Redtourch, в среднем эти люди тратят на потребление цифрового контента в сети 2 часа 23 минуты. Но из них только 18 минут, опять же в среднем, выделяется на информацию, связанную со спортом. В Redtourch подсчитали, что в мире существует не менее 750 тыс. сайтов, аккаунтов, порталов и т. д. спортивной тематики (лиги, федерации, персональные страницы спортсменов, новостные сайты). Несмотря на то что количество людей, интересующихся спортом, оценивается в 1,45 млрд, конкуренция все равно получается бешеная. Выход из положения как раз в новой аудитории, которую уже не привлечь, просто поставив трансляцию в расписание.

Александр Петров