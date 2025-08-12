За время войны с Израилем в Иране арестовали 21 тыс. «подозрительных личностей»
Правоохранительные органы Ирана за 12 дней войны с Израилем арестовали 21 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции. Основанием для арестов стало то, что поведение задержанных сочли подозрительным.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
После того, как Израиль начал военную кампанию против Ирана 13 июня, иранские правоохранительные органы развернули блокпосты и усилили патрулирование на улицах городов. Кроме того, полиция стала собирать обращения граждан о любых подозрительных личностях. «Количество обращений граждан в этот период выросло на 41%»,— отметил представитель правоохранительных органов.
Кроме того, отмечает Reuters, во время войны иранские власти усилили депортацию афганских мигрантов, которых также подозревали в помощи Израилю. «Правоохранительные органы задержали 2774 нелегальных мигранта и выявили 30 случаев нарушения режима безопасности при проверке их телефонов. Также были арестованы 261 подозреваемый в шпионаже и 172 человека, обвиняемые в несанкционированной съемке»,— добавил представитель полиции.