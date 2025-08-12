За время войны с Израилем в Иране арестовали 21 тыс. «подозрительных личностей»

Правоохранительные органы Ирана за 12 дней войны с Израилем арестовали 21 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя полиции. Основанием для арестов стало то, что поведение задержанных сочли подозрительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

После того, как Израиль начал военную кампанию против Ирана 13 июня, иранские правоохранительные органы развернули блокпосты и усилили патрулирование на улицах городов. Кроме того, полиция стала собирать обращения граждан о любых подозрительных личностях. «Количество обращений граждан в этот период выросло на 41%»,— отметил представитель правоохранительных органов.

Кроме того, отмечает Reuters, во время войны иранские власти усилили депортацию афганских мигрантов, которых также подозревали в помощи Израилю. «Правоохранительные органы задержали 2774 нелегальных мигранта и выявили 30 случаев нарушения режима безопасности при проверке их телефонов. Также были арестованы 261 подозреваемый в шпионаже и 172 человека, обвиняемые в несанкционированной съемке»,— добавил представитель полиции.

Кирилл Сарханянц