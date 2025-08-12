Прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса в Самаре

Прокуратура Октябрьского района Самары организовала проверку исполнения федерального законодательства об организации пассажирских перевозок в связи с возгоранием автобуса. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, около остановочного пункта «Звезда» произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса №91. В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров, которые своевременно были эвакуированы.

По результатам проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок. Также будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В СУ СКР по Самарской области также проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей. Будут опрошены водитель и пассажиры автобуса, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.

Ранее сообщалось, что в Самаре горел новый автобус ООО «Ирбис» из Тулы. Контракт на перевозку пассажиров был заключен в конце прошлого года.

Руфия Кутляева