В Самаре горел новый автобус ООО «Ирбис» из Тулы

Горевший возле самарского ТРЦ «Звезда» автобус принадлежит ООО «Ирбис». Компания получила в прошлом году контракт на перевозки по шести муниципальным маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня, 12 августа, во время движения горел пассажирский автобус, передвигающийся по маршруту №91. В декабре прошлого года ООО «Ирбис» из Тулы получила контракт на перевозки в 2025 и 2026 гг. по шести городским маршрутам: № 13 (Губернский рынок – поселок Шмидта), 39 (Автовокзал «Центральный» – клуб «Знамя»), 59 (15-й микрорайон – Пост ГИБДД – 15-й микрорайон), 86 (площадь Революции – Совхоз «Рубежное»), 87 (Северное шоссе – Станция метро Кировская), 91 (ул. Грозненская – НФС). Стоимость контракта составила 992,7 млн руб. Ранее по этим маршрутам перевозкой пассажиров занимались ООО «СамараАвтоГаз» и ООО «Маяк».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в июле текущего года минтранс Самарской области заключил с ООО «Ирбис» контракт на 89,5 млн руб. на осуществление перевозок по маршруту №480.

Ранее, 6 августа, в СМИ сообщалось, что ООО «Ирбис» получит 23 новых автобуса ПАЗ Vector NEXT, произведенных в 2025 году.

ООО «Ирбис» зарегистрировано три года назад. За это время в отношении компании было возбуждено 55 исполнительных производств на общую сумму 1,47 млн руб. По имеющейся информации, компания активно получает новые маршруты в Самаре не без протекции главы правительства региона Михаила Смирнова.

В январе текущего года прокуратура Тульской области сообщила, что руководителю организации было внесено представление, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров (ст. 5.27 и ст. 12.31.1 КоАП РФ). Прокуратура выявила выпущенные на линию транспортные средства с техническими неисправностями в виде неработающих кнопок экстренного открытия задней двери, горящих на приборной панели индикаторов ошибки двигателя, неисправности тормозной системы, трещин на лобовом стекле. Также водители организации не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в организации не проведена специальная оценка условий труда для всех работников.

Евгений Чернов