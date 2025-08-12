Петербуржец получил шесть месяцев ограничения свободы за ложное сообщение о теракте

Калининский райсуд Санкт-Петербурга приговорил Владимира Евтеева к шести месяцам ограничения свободы по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК). Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Из материалов дела следует, что 14 октября 2024 года около 22:48 он позвонил по номеру «112» и сообщил, что планирует взорвать дом на озере неподалеку от Токсово. Как установило следствие, сказанное было неправдой, а Евтеев во время звонка был пьян.

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном, а также отметил, что его пенсионные выплаты перечисляются на нужды СВО. Дело рассматривали в особом порядке.

Артемий Чулков