Бывшего судью Апелляционной палаты Кишинева обнаружили мертвым

Бывший судья Апелляционной палаты Кишинева Михаил Дьякону был найден мертвым утром 12 августа в Кишиневе, сообщает издание Puls Media.

Около 07:30 по местному времени прохожий обнаружил тело 52-летнего мужчины на одной из улиц столицы. Рядом лежало огнестрельное оружие неизвестной модели. Прибывший на место судебно-медицинский эксперт выявил на теле только огнестрельное ранение.

Высший совет магистратуры ранее утвердил выводы антикоррупционной комиссии о непрохождении господином Дьякону аттестации. В судебной системе Молдавии он работал с 2004 года. По данным СМИ, экс-судья имел разрешение на ношение пистолета «CZ-83».