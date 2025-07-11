Нефть вошла в высокий сезон

Прирост спроса на нефть в мире в 2025-м относительно прошлого года может составить 704 тыс. баррелей в сутки, следует из нового отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это станет минимумом показателя с 2009 года (если не учитывать 2020-й, когда темпы роста замедлились из-за пандемии). Впрочем, сейчас сезонный спрос остается высоким: рост цен на нефть не остановило даже решение ОПЕК+ об ускоренном расширении добычи. Растущий спрос поддержал в июне и доходы от российских поставок нефти: они выросли, несмотря на сокращение объемов экспорта из РФ.

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Глобальный рост спроса на нефть в этом году составит 704 тыс. баррелей в сутки (б/с), прогнозирует МЭА. Это самый низкий показатель с 2009 года (за исключением ковидного 2020-го). Теперь предполагается, что общий спрос на нефть в этом году составит 103,68 млн б/с.

Сокращение оценки в июньском отчете агентства, впрочем, является, скорее, символическим — в прошлом месяце рост спроса ожидался на уровне 724 тыс. б/с.

Пересмотр связан с более низким, чем ожидалось, объемом мировых поставок во втором квартале 2025-го из-за сжатия спроса в развивающихся странах, поясняют аналитики МЭА. Оценка роста спроса в следующем году также снижена незначительно: до 722 тыс. с 739 тыс. б/с. Прогноз спроса на 2026 год — 104,4 млн б/с.

ОПЕК (в организацию, напомним, входят в основном экспортеры нефти) оценивает спрос в 2025 году оптимистичнее, чем МЭА: на уровне 105 млн б/с. Прогноз на 2026 год — 106,3 млн. Отметим, что ранее картель оценивал этот показатель в 108 млн б/с. Нехарактерное для отчетов ОПЕК ухудшение ожиданий объясняется замедлением экономического роста в Китае. В МЭА эту тенденцию также рассматривают как определяющую динамику спроса.

Прирост предложения нефти, по оценкам МЭА, в 2025 году составит 2,1 млн б/с — это на 300 тыс. б/с больше, чем ожидалось в прошлом докладе.

В итоге предложение увеличится до 105,1 млн б/с, а профицит на рынке с учетом прогнозов спроса составит более 1,4 млн б/с. В следующем году поставки вырастут на 1,3 млн б/с (июньская оценка — 1,1 млн б/с), до 106,4 млн б/с.

Сейчас сезонно активно растет и потребление, и предложение нефти: в туристические месяцы спрос на топливо и энергогенерацию расширяется, при этом запасы сейчас фактически не увеличиваются, напоминают в МЭА. Цены на нефть в июне продолжили расти, несмотря на заявление ОПЕК+ о более быстром увеличении добычи в августе (решение как раз объясняется желанием воспользоваться высоким сезонным спросом, см. “Ъ” от 7 июля).

Отметим, на цены на нефть пока не повлияли и слова Дональда Трампа: американский президент вчера сообщил, что рассчитывает ввести тарифы в размере 15–20% для большинства торговых партнеров. Рынок все слабее реагирует на заявления американского президента (если анонсы не подкреплены официальными распоряжениями на сайте Белого дома), поскольку они часто противоречат друг другу и не всегда влекут за собой реальные действия.

Устойчивый рост цен позволил поддержать доходы от июньского экспорта нефти и нефтепродуктов и российским компаниям.

Они увеличились на $800 млн, до $13,6 млрд, несмотря на то что в прошлом месяце экспорт снизился на 100 тыс. б/с, до минимальных за пять лет 7,23 млн б/с. Ранее агентство S&P Global Commodities at Sea сообщило, что, в частности, морской экспорт нефти из России в июне просел на 6,5%, до 3,43 млн б/с,— это самый низкий уровень за четыре месяца. Отгрузки в июне сокращались в том числе в Индию (страна намерена закупать больше у США ради заключения торговой сделки) и Китай (из-за планового технического обслуживания НПЗ). Несмотря на то что причины снижения экспорта сейчас скорее конъюнктурные, чем системные, в МЭА полагают, что наблюдаемые сложности «поднимают вопрос о способности России поддерживать добывающие мощности».

Кристина Боровикова