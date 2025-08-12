Украина передала России одного ребенка при посредничестве Катара

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что Украина передала России одного ребенка. Девочка жила с матерью в ДНР, но в 2022 году ее отвезли к родственникам на Украину. После начала боевых действий ребенок не мог вернуться к матери из-за трудностей с оформлением документов.

Госпожа Львова-Белова поблагодарила за содействие в передаче ребенка Катар, Международный комитет Красного Креста и профильные ведомства. Ее слова передает «РИА Новости».

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский говорил, что в списке 339 фамилий. 7 июля глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что в российский список вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы. Список российская делегация передала 23 июля на переговорах в Стамбуле.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка участвовал в передаче на Украину и третьи страны 112 детей из 88 семей. В Россию с Украины при содействии омбудсмена вернулись 26 детей из 18 семей.

Полина Мотызлевская