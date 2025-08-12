Прокуратура потребовала закрыть незаконную гостиницу на улице Академика Лебедева

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения требований жилищного законодательства выявила нарушения, касающиеся незаконного размещения гостиничного объекта. На это пожаловались местные жители, сообщили в надзорном ведомстве.

Было установлено, что на первом этаже жилого дома 14/2 по улице Академика Лебедева в одной из квартир работает незарегистрированная частная гостиница из шести номеров.

При этом отдельного входа в хостел нет, постояльцы проходят через общую парадную и систематически нарушают общественный порядок, тишину и покой, отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокурор Калининского района направил в суд исковое заявление к собственнику гостиницы с требованием прекратить осуществление незаконной деятельности. В настоящий момент иск находится на рассмотрении, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд потребовал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Большой Морской улице в центре Петербурга.

Андрей Цедрик