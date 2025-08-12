Продажи автомобилей УАЗ в июле сократились на 28%

В июле в России реализовано 1,73 тыс. автомобилей УАЗ, сообщило аналитическое агентство «Автостат». По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж снизился на 28%.

Как уточняет агентство, наибольшее число продаж пришлось на коммерческие автомобили модели СГР («буханка»). В июле было реализовано 838 таких машин (48%). За этот же период продано 828 флагманских внедорожников «Патриот», 280 грузовиков «Профи», 253 «Пикапа» и 24 внедорожника «Хантер».

По итогам первых семи месяцев 2025 года УАЗ реализовал 11,51 тыс. новых автомобилей. Это на 34% меньше, за тот же период прошлого года.

