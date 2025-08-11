Аналитики заговаривают потребителей

Росстат и Минэкономики опубликовали дополнительные оценки, позволяющие подвести результаты частного потребления в первой половине этого года. Они сводятся к тому, что спрос домохозяйств охлаждается в силу его насыщения непродовольственными товарами и снижения доступности кредитов. Во второй половине года подход населения к потреблению, ожидают аналитики, станет консервативнее, а динамика самого показателя, возможно, ухудшится.

В реальном годовом выражении (то есть с учетом инфляции) потребительский спрос (сумма покупок товаров, услуг и продукции общепита) за январь—июнь, по оценке Минэкономики, вырос на 2,4%. В более детальной разбивке — на 2,1% за второй квартал, на 2,2% за май и на 1,7% — за июнь. На устойчивое замедление реального потребительского спроса на конец первого полугодия указывают и данные «Сбериндекса», которые зафиксировали переход этого показателя к сжатию в последнюю неделю июля — первую неделю августа (см. график).

Структура и драйверы частного потребления в первом полугодии по сравнению с прошлым 2024-м заметно изменились, оценивают аналитики Альфа-банка.

В новом обзоре потребительского сектора основным источником прироста здесь названо продовольствие, обеспечившее более 39% всего увеличения номинального объема потребления.

При этом рост в продовольственном сегменте во многом объясняется инфляцией: в реальном выражении темпы увеличения продаж по сравнению с первым полугодием 2024-го замедлились втрое — до 2,5%.

Вклад непродовольственных товаров в потребление в первой половине года, напротив, снизился — до минимума с 2021 года (до 24%). Это объясняется укреплением рубля и насыщением спроса на товары длительного пользования в предыдущие годы. Вместе эти факторы снизили стимулы к обновлению населением техники, мебели и автомобилей.

Отдельно аналитики отмечают устойчивый рост платных услуг (на 13,6% в номинальном выражении) и особенно —общественного питания (на 21,9%), что отражает восстановление потребительской активности в сервисных категориях. Однако в сегменте FMCG (товары повседневного спроса) в первом полугодии наблюдалось сокращение ассортимента покупок: потребители, протестировав новые виды товаров, вернулись к более стабильной и «осознанной» корзине.

В Альфа-банке отмечают, что сдерживающими факторами для потребления в первом полугодии выступали снижение розничного кредитования и рост склонности граждан к экономии.

В июне 2025 года 28% домохозяйств заявили о намерении экономить на одежде, обуви и бытовой химии (против 23–24% осенью 2024-го).

В то же время накопленные вклады, размещенные в период пиковых ставок, создают потенциал для отложенного спроса на автомобили и товары для дома во второй половине года, полагают аналитики.

Они прогнозируют, что во втором полугодии номинальное совокупное потребление вырастет на 11% (против 12% — в первом), а розничная торговля — на 9,2% (против 11%). При этом продовольственный ритейл замедлит рост из-за высокой базы и ослабления инфляции. Ожидается дальнейшее снижение доли спонтанных покупок и умеренное восстановление непродовольственного сегмента после летних минимумов.

Возможен рост спроса в категориях, связанных с отложенными крупными покупками, в том числе на фоне снижения ставок по депозитам. Таким образом, 2025 год для частного потребления станет периодом умеренного роста при смене драйверов: от инфляционного стимула и импульсивных покупок — к более взвешенным покупкам и постепенному восстановлению отдельных сегментов во второй половине года.

Впрочем, опережающие конъюнктурные показатели состояния экономики, так же как и опубликованная ЦБ динамика финансовых потоков, указывают на заметное торможение экономической активности в начале третьего квартала 2025 года.

«Июльские цифры предполагают более масштабный спад, чем был во втором квартале 2024 года, когда квартальный ВВП показал максимальное за этот цикл падение на 4,9%. Июльский рост расходов бюджета может временно стабилизировать общую динамику, но сломить негативный тренд на торможение экономики вряд ли сможет»,— заключает Дмитрий Полевой из «Астра УА».

Артем Чугунов