На Ставрополье увеличился поток туристов

В июле 2025 года Ставропольский край принял около 1,5 млн туристов. По данным министерства туризма края, по сравнению с прошлым, 2024 годом турпоток в регион увеличился практически на 50%.

В Telegram-канале министерства со ссылкой на главу ведомства Андрея Толбатова приводится статистика посещения Ставрополья туристами в текущем году. По информации чиновника, за первые пять месяцев года регион принял около 5,3 млн гостей. Рост турпотока в министерстве объясняют предложением различных видов турпродукта: «от экстремального до оздоровительного» https://t.me/stavtourism26/2925.

Александра Ларинцева, Пятигорск