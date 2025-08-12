Акции «М.Видео» выросли на новостях о планах JD.com стать совладельцем компании

12 августа акции «М.Видео» подорожали на 9,5% после сообщения о том, что китайская компания JD.com станет ее косвенным владельцем. На утренних торгах Московской биржи котировки акций поднимались до 103,25 руб.— максимального значения с середины мая. Даже с учетом последующей коррекции (к 14:30 опустились до 98,3 руб.) они остались выше значений предшествующих двух месяцев. К этому времени объем торгов превысил 870 млн руб., что стало рекордным значением с марта этого года. Тогда компания объявила, что получила от новых акционеров 11 млрд руб. в рамках докапитализации в объеме 30 млрд руб. для реализации новой стратегии до 2027 года.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, выручка «М.Видео» выросла на 4%, до 451,6 млрд руб. Вместе с тем чистый убыток компании вырос в три раза, превысив 20 млрд руб. По итогам 2024 года компания приняла решение не выплачивать дивиденды.

О том, что JD.com намеревается выкупить немецкую компанию Ceconomy, владеющую 15% акций «М.Видео» через немецкий холдинг Media-Saturn-Holding GmbH, агентство Reuters сообщило в конце июля. Однако российского инфополя эта новость достигла только сейчас, когда на событие обратило внимание РБК.

Эксперты сходятся во мнении, что интерес к акциям компании носит исключительно спекулятивный характер. По словам инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, российские инвесторы «ищут позитив в именах, которые отстают по динамике» и появление в числе крупных акционеров «М.Видео» крупной китайской компании — «повод для такого оптимизма».

При этом инвесторы точно не знают, как JD.com будет распоряжаться новым активом в виде «М.Видео», так как, покупая Ceconomy, китайские инвесторы ищут выход в первую очередь на европейские рынки, а не на акции «М.Видео», отмечает инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев. «Вероятно, скупая акции, отечественные инвесторы бегут впереди паровоза, который пока еще стоит на станции»,— считает эксперт.

Андрей Ковалев