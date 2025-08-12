РБК: китайская JD.com станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»

Китайская компания JD.com после покупки немецкого ритейлера Ceconomy станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо». Сделка включает в том числе поглощение Media-Saturn-Holding GmbH, которой принадлежит 15% акций «М.Видео», сообщает РБК.

По данным издания, доля немецкого владельца может быть размыта в ходе планируемой «М.Видео» допэмиссии, если тот не получит разрешения на это правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. При этом предполагается, что JD.com будет не просто «косвенным совладельцем», а может быть заинтересован в развитии бизнеса в России.

Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» произошло в 2018 году. Доля акций в размере 53,633% принадлежит экс-гендиректору объединенной компании Билану Ужахову. 15% — у Media Saturn Holding GMBH, еще 24,2% акций — в свободном обращении на Московской бирже.

По итогам 2024 года выручка ПАО «М.Видео» выросла на 4%, до 451,6 млрд руб. При этом показатель EBITDA снизился на 9,8%, до 37,7 млрд руб., а чистый убыток вырос втрое, до 20,1 млрд руб. Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год.