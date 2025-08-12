Греческий «Левадиакос» подписал контракт с российским вратарем Юрием Лодыгиным

Российский вратарь Юрий Лодыгин стал игроком греческого футбольного клуба «Левадиакос». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сроки и условия контракта не разглашаются. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего голкипера оценивается в €300 тыс. Ранее Лодыгин играл за греческий «Панатинаикос», в составе которого стал обладателем Кубка страны в 2024 году.

С 2013 по 2019 год Юрий Лодыгин представлял петербургский «Зенит». Вместе с командой дважды выиграл чемпионат России (2015, 2019), а также завоевал Кубок (2016) и два Суперкубка (2015, 2016) страны. За национальную сборную Лодыгин провел 11 матчей.

«Левадиакос» выступает в Греческой Суперлиге — высшем дивизионе чемпионата Греции. В минувшем сезоне команда финишировала на девятом месте.

Таисия Орлова