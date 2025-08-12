Средняя цена загородного дома в Удмуртии выросла на 9% за два месяца лета

Цены на загородные дома в Удмуртии выросли на 9% за два месяца лета, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». Средняя стоимость такого объекта в августе составила 9,7 млн. руб., что на 13% больше, чем годом ранее. В среднем по РФ дома подорожали на 1% за летний период и на 6% за год, до 13,4 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Цены на загородном рынке (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) почти не растут, т.к. спрос снизился на 25% относительно лета прошлого года. Среди причин — заградительно высокие ставки по ипотеке, ужесточение ее выдачи по льготным программам, адаптация к переходу на использование эскроу-счетов, рост цен на строительные материалы»,— комментирует эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

Напомним, рост цен наблюдается и на первичном рынке недвижимости Удмуртии. Цена 1 кв. м в новостройках в республике увеличилась на 2,9% во втором квартале и составила 117,1 тыс. руб.