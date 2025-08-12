В Ярославле новую школу подключили к электроснабжению

В Ярославле специалисты подключили к электроснабжению школу на улице Большой Федоровской. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

«Образовательному учреждению предоставлена мощность 307,4 кВт по I категории надежности»,— уточнили в пресс-службе.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что школа является структурным подразделением МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» и не будет проводить набор в выпускные классы.

Школа рассчитана на 500 учеников. Для них организованы обеденный зал на 250 мест, актовый зал на 315 мест, два спортивных зала и библиотечно-информационный центр. Учебные блоки для младших и старших классов размещены на разных этажах с отдельными входами. В архитектуре здания использованы современные решения, например, панорамные окна.

Алла Чижова