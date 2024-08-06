В Турции предложили пересмотреть систему all inclusive

Турецкий предприниматель Зафер Алкай, который был одним из основателей системы all inclusive (все включено) в стране, предложил ее отменить. По его словам, отельерам необходимо пересмотреть свою модель и привлекать туристов не скидками, а качеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Туристы, которым требуются продукты и услуги высокого уровня, естественно, готовы платить соответствующую цену. Здесь важен вопрос охвата этих туристов в нашей географии дальнего/ближнего туризма»,— приводит слова Зафера Алкая Hurriyet.

Как добавил бизнесмен, в Турции из-за инфляции сильно подорожала стоимость продуктов. В связи с этим отельеры повышают стоимость проживания в гостиницах, что делает отдых менее доступным для широкого круга туристов. В попытке поддержать спрос они прибегают к скидкам и терпят в итоге убытки. При этом он отметил, что большая часть еды в системе all inclusive уходит на утилизацию.

Зафер Алкай также сообщил, что жалобы на систему all inclusive поступают как от отелей, так и от властей и неправительственных организаций. По его словам, оптимальным решением проблемы станет переход отелей на систему полупансиона, чтобы в Турцию приезжали «богатые немецкие туристы».

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