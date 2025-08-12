Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговоренная к семи годам тюрьмы Гуцул передала обращение сторонникам

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в переданном из тюрьмы обращении поблагодарила сторонников за поддержку и пообещала «дальше бороться с диктатурой» властей Молдавии. В начале августа молдавский суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Я отстою право каждого вашего голоса, который вы мне доверили, и буду бороться, чтобы ни один невиновный человек не подвергся пыткам, унижениям и несправедливым решениям судей, которые сегодня служат этой власти. Когда мы едины, мы непобедимы. Мы один народ. Гагаузы, молдаване, украинцы, русские, болгары. Я вас люблю»,— говорится в обращении, которое зачитал на митинге у здания тюрьмы советник Евгении Гуцул Юрий Кузнецов.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, в том же месяце ее арестовали по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Суд постановил, что политик систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Сама она называла дело сфабрикованным. Кремль назвал приговор «образцом политически мотивированного решения».

Лусине Баласян

Новости компаний Все