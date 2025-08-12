Приговоренная к семи годам тюрьмы Гуцул передала обращение сторонникам

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в переданном из тюрьмы обращении поблагодарила сторонников за поддержку и пообещала «дальше бороться с диктатурой» властей Молдавии. В начале августа молдавский суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Я отстою право каждого вашего голоса, который вы мне доверили, и буду бороться, чтобы ни один невиновный человек не подвергся пыткам, унижениям и несправедливым решениям судей, которые сегодня служат этой власти. Когда мы едины, мы непобедимы. Мы один народ. Гагаузы, молдаване, украинцы, русские, болгары. Я вас люблю»,— говорится в обращении, которое зачитал на митинге у здания тюрьмы советник Евгении Гуцул Юрий Кузнецов.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, в том же месяце ее арестовали по делу о незаконном финансировании партии «Шор». Суд постановил, что политик систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Сама она называла дело сфабрикованным. Кремль назвал приговор «образцом политически мотивированного решения».

Лусине Баласян