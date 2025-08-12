Верхотурье возглавило рейтинг свердловских городов по росту доходного потенциала

Муниципальный округ Верхотурский занял первое место в рейтинге оценки результатов реализации мероприятий по повышению доходного потенциала Свердловской области среди муниципалитетов региона по итогам января-июня 2025 года, следует из документа областного министерства финансов. В первую десятку лидеров также вошли Кушвинский, Полевской, Североуральский муниципальные округа, городской округ ЗАТО Уральский, муниципальные округа Нижний Тагил, Среднеуральск, Первоуральск, городской округ Верхняя Тура и муниципальный округ Староуткинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная площадь Верхотурья

В десятку отстающих территорий, которые практически не реализовали свои возможности для пополнения доходной базы областного и местного бюджетов, вошли муниципальные округа Нижняя Салда, Карпинск, Нижнетуринский, Качканарский, Талицкий муниципальные округа, городские округа Верхнее Дуброво, Ирбит, Каменский и Тавдинский муниципальные округа, муниципальный округ Горноуральский.

Екатеринбург в соответствующем рейтинге занял 30 место, опередив Асбестовский (31 позиция в списке), Гаринский (32) и Пышминской муниципальные округа (33), однако уступив городскому округу Верх-Нейвинский (29), муниципальному образованию Красноуфимский округ (28) и Сысертскому муниципальному округу (27).

Председатель думы Верхотурья и экс-глава муниципалитета Алексей Лиханов в разговоре с «Ъ-Урал» отмечал, что на территории остро стоят проблемы депрессивных деревень, оттока населения и нехватки кадров. По его словам, туризм должен стать одним из основных источников доходов Верхотурья. В округе расположено 140 объектов культурного наследия, 20 действующих храмов и монастырей, которые занимаются, в том числе производством иван-чая, шоколада и варенья из шишек.

Василий Алексеев