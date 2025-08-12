Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил от руководителя Всемирной федерации тхэквондо (WT) Чунгвона Чоу черный пояс. После чего он «в соответствии с традициями» подписал деревянную доску и разбил ее, сообщила пресс-служба главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Чунгвон Чоу провели встречу в Астане перед стартом международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1. Президент Казахстана назвал визит главы WT «значимым событием для спортивного общества» страны. Также, по словам господина Токаева, проведение в Астане международных турниров «открывает широкие возможности для профессионального роста» казахстанских спортсменов.

Чунгвон Чоу поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за «неизменную поддержку» развития тхэквондо в Казахстане и вручил ему черный пояс. В завершении встречи господин Токаев наградил главу WT орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире.

Таисия Орлова