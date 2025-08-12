Опубликовано видео с Токаевым, разбившим доску при получении 9 дана по тхэквондо

Глава Всемирной федерации тхэквондо Чунг-Вон Чоу вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву почетный черный пояс девятого дана. После этого господин Токаев разбил деревянную тренировочную доску.

«Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунг-Вон Чоу в соответствии с традициями тхэквондо разбил доску»,— пояснили в пресс-службе господина Токаева.

Он в свою очередь наградил Чунг-Вон Чоу орденом «Достык» («Дружбы») II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо в мире. Президент спортивной федерации также высоко оценил уровень организации международного турнира по тхэквондо Kazakhstan Open 2025, который пройдет в Астане с 14 по 16 августа.