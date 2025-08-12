Илан Шор призвал молдавскую оппозицию к «гражданскому неповиновению»

Лидер блока оппозиционных партий Молдавии «Победа» Илан Шор призвал сторонников начать кампанию гражданского неповиновения в знак протеста против действия властей. Он также анонсировал акции протеста 16 августа в центре Кишинева и призвал граждан присоединиться вопреки угрозам полиции.

«Сегодня я открыто призываю всех к акции полного гражданского неповиновения. Месяц не платите налоги, не делайте ничего из того, что требует государство. Через месяц мы вынесем эту желтую дрянь (цвет политической символики правящей партии ''Действие и солидарность''.—''Ъ''), и я вам даю свое мужское слово»,— сказал Илан Шор в видеообращении.

11 августа Минюст Молдавии подал в Апелляционную палату иск против четырех партий, которые входят в блок «Победа» («Шор», «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа»). Ведомство потребовало признать их правопреемницами партии «Шор» и распустить. Блок был образован в апреле 2024 года, о его создании объявили на съезде в Москве.

Илана Шора в 2023 году заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном выводе из молдавских банков $1 млрд. В том же году суд признал незаконной деятельность его политической партии.

Лусине Баласян