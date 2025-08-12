Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как для привлечения новых клиентов бренды S. T. Dupont и Montegrappa разработали специальные коллекции.

Бессменный генеральный директор французского аксессуарного бренда S. T. Dupont Алан Креве, уже почти 20 лет возглавляющий компанию, как-то рассказывал мне об интересном кейсе времен начала его карьеры на посту главы бренда S. T. Dupont столкнулся с тем, что их товары — дорогие зажигалки и ручки — очень «возрастные». Средний возраст клиента — 50 лет и больше. Аудиторию решили омолодить, так была придумана зажигалка Mini Jet: маленькая, компактная, стоимостью порядка €200. Она стала очень популярной и привлекла как новую молодую аудиторию, в том числе благодаря удачной рекламной кампании, так и понравилась существующим клиентам, которые приобретали новые зажигалки на подарки или просто себе, чтобы носить в кармане, оставляя дорогостоящие аксессуары S. T. Dupont дома.

Другие бренды тоже думают о способах омоложения. С этой целью компания Montegrappa решила разработать набор маркеров Festival. «Бумага, металл, керамика, кожа — маркеры Montegrappa Festival справятся с любой поверхностью», — уверяют создатели. В ассортименте черный, красный, синий, зеленый и желтый оттенки. Корпус маркеров выполнен из анодированного алюминия в цвет чернил. Для чего такой маркер может пригодиться в хозяйстве, решать его обладателю. Как подсказывает Montegrappa, вы можете использовать его для автограф-сессий на любых предметах или персонализации одежды и объектов.

