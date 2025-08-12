МИД КНР приветствует предстоящую встречу Трампа и Путина

Китай поддерживает все усилия, предпринятые для урегулирования российско-украинского конфликта, и приветствует взаимодействие России и США по этому вопросу. Так представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал предстоящие переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Китай надеется, что все стороны и заинтересованные стороны примут участие в мирных переговорах в подходящее время и как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного, обязывающего и взаимоприемлемого мирного соглашения»,— сказал Линь Цзянь журналистам (цитата по World.People.сn).

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Лусине Баласян