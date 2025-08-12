Ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевск сняты

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, они были введены в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в АО «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, прием и выпуск самолетов в аэропорту был ограничен во время действия режима «Угроза атаки БПЛА», введенного из-за обнаружения беспилотника на территории региона. О фиксации дрона глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в районе 11:25. На запасной аэродром ушло два самолета, направлявшихся в Ижевск. Один из них совершил посадку в Перми. Режим был снят в районе 13:30. Боевые расчеты остаются в боевой готовности.

Подробнее об обнаружении вражеского беспилотника 12 августа читайте в текстовой трансляции «БПЛА в регионе: главное».