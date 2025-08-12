Deadline: Сталлоне не будет участвовать в съемках приквела к «Рэмбо»

Американский актер Ной Сентинео выбран на роль Джона Рэмбо в одноименном фильме, рассказывающем о молодых годах культового героя, прогремевшего в 80-е в исполнении Сильвестра Сталлоне. Как стало известно изданию Deadline, съемки фильма должны начаться в январе 2026 года в Таиланде. Сюжет приквела не раскрывается, но известно, что фильм будет рассказывать о молодых годах Рэмбо, когда он воевал во Вьетнаме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Ной Сентинео, 29-летний уроженец Майами, стал популярным после участия в последних сезонах телесериала «Фостеры» и фильма «Всем парням, которых я любила раньше».

Будущий фильм был анонсирован в мае 2025 года главой продюсерской компании Millenium Media Джонатаном Юнгером. Режиссером фильма станет Ялмари Хеландер (известен по фильмам «Бессмертный», «Большая игра», «Санта на продажу»). Сценарий пишут Рори Хейнес и Сохраб Ноширвани — творческий дуэт, известный по фильмам «Черный Адам», «Мавританец» и телесериалу «Информатор». Среди киностудий, которым может быть поручена работа над «Джоном Рэмбо», фаворитом сейчас является Lionsgate. Она же создавала последние два фильма из медиафраншизы «Рэмбо» — «Рэмбо IV» (2008) и «Рэмбо: Последняя кровь» (2019).

Как сообщает Deadline, Сильвестру Сталлоне известно о проекте съемок приквела к «Рэмбо», но актер в нем участвовать не будет.

Алена Миклашевская