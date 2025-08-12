Компания Sky Vision Airlines начнет совершать рейсы из Екатеринбурга в Египет
Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines с 30 августа начнет совершать рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ
Полеты в Египет будут выполняться на самолетах Boeing-737-800 на 189 пассажиров. Рейсы запланированы на период до 24 октября с частотой один раз в три-пять дней.
Напомним, в начале июля египетская авиакомпания Red Sea Airlines запустила рейсы из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, чартерная программа запланирована до 23 октября. Рейсы будут выполняться по четвергам на Boeing 737-800.