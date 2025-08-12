Аэропорт Нижнекамска возобновил работу после налетов

В аэропорту Нижнекамска в 13:11 сняли режим «Ковер». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Как рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, во время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск. Причиной ограничений назвали необходимость обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения также были сняты в аэропорту Казани. Как сообщили в Минобороны, над Татарстаном было сбито девять беспилотников.

Диана Соловьёва