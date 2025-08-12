«Алроса» продала свою долю в ангольском проекте «Катока» за 15,9 млрд рублей

«Алроса» (MOEX: ALRS) продала свою долю в ангольской алмазодобывающей компании «Катока» за 15,9 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

«Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО «Катока» составило 15 942 млн руб., — говорится в документе. — Доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов».

«Алроса» продала долю в «Катоке» дочерней компании фонда Омана Maaden International Investment LLC в 2024 году. Агентство Bloomberg сообщало, что министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Педру Азеведу объяснил решение компании введением международных санкций против России.