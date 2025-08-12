Силы ПВО сбили девять БПЛА над Татарстаном

Минобороны сообщило о девяти сбитых беспилотниках над Татарстаном. Силы ПВО уничтожили БПЛА с 09:20 до 10:15 мск, сообщили в Telegram-канале министерства.

«Республика Татарстан стала объектом нападения враждебных беспилотников. Целью атаки стали ключевые промышленные объекты региона»,— сообщили в Telegram–канале оперштаба региона. Все заводы работают в штатном режиме, пострадавших нет.

На территории Татарстана четвертый день подряд вводят режим беспилотной опасности. Вчера он действовал на почти 12 часов — с 03:52 до 15:58 мск.