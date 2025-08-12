Екатеринбуржца обвинили во взятках экс-главе отдела на Курганмашзаводе

В отношении представителя компании из Екатеринбурга, поставлявшей металлопродукцию АО «Курганмашзавод» в Курганской области, возбудили уголовное дело по ч.5 ст.291 УК РФ за передачу взяток на сумму более 1 млн руб., передает «Ъ-Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии управления СКР по Курганской области, екатеринбуржец с 2023 по 2025 год передал взятки экс-начальнику отдела металлоконструкций на Курганмашзаводе. Взамен он хотел получить преимущество при заключении договоров на поставку продукции: бывший начальник заставлял подчиненных заключать договоры со свердловским подрядчиком без поиска альтернативных поставщиков. Таким образом, курганскому предприятию был причинен ущерб в размере 29 млн руб.

Представителя свердловской компании задержали сотрудники УФСБ РФ по Курганской области 6 августа, во время обысков силовики изъяли документы. Он признался в содеянном и оказывает содействие расследованию. Экс-сотрудника Курганмашзавода заключили под стражу.

Ирина Пичурина