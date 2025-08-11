За следствием не заржавеет

В Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении представителя компании из Екатеринбурга, поставлявшей металлопродукцию АО «Курганмашзавод». Его обвиняют в передаче взяток на сумму более 1 млн руб. бывшему начальнику отдела металлоконструкций предприятия взамен на преференции при заключении договоров на поставку, заявляет следствие. В региональном управлении СКР считают, что экс-сотрудник Курганмашзавода заставлял подчиненных заключать договоры со свердловским подрядчиком без поиска альтернативных поставщиков. Ущерб оценивается в 29 млн руб. Представитель свердловской компании вину признал.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На прошлой неделе экс-начальника отдела Курганмашзавода обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонзаказа

Управление Следственного комитета России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении представителя свердловской компании — поставщика металлопродукции. Его обвиняют в передаче взяток на сумму более 1 млн руб. бывшему начальнику одного из отделов АО «Курганмашзавод» (ч.5 ст.291 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие полагает, что представитель компании передавал деньги в 2023–2025 годах. Взамен начальник отдела металлоконструкций Курганмашзавода оказывал ему преференции при заключении договоров на поставку продукции, в том числе по завышенной цене. Обвиняемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Представителя свердловской компании задержали сотрудники УФСБ РФ по Курганской области 6 августа. В этот же день дома и на работе у подозреваемого прошли обыски. Силовики изъяли интересующие следствие документы. По данным регионального управления СКР, фигурант уголовного дела признался в передаче взятки и продолжает содействовать расследованию.

6 августа УФСБ также задержало бывшего начальника отдела металлов Курганмашзавода. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч.2 ст.285.4 УК РФ). По данным следствия, экс-начальник отдела поручал подчиненным заключать договоры только с одним поставщиком металлопродукции из Екатеринбурга вне зависимости от цены и без поиска альтернативных предложений. Правоохранительные органы сообщали, что так он причинил Курганмашзаводу ущерб более 29 млн руб. из-за закупок необоснованно дорогого металла.

В доме экс-сотрудника предприятия также прошли обыски. У него изъяли документы, мобильные телефоны и 1,7 млн руб. наличных. 8 августа фигуранту по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Курганский машиностроительный завод основан в 1950 году как предприятие по производству тяжелых кранов. В качестве акционерного общества Курганмашзавод был зарегистрирован в 1993 году. Это крупнейший машиностроитель в Курганской области. Производит изделия для горнодобывающей отрасли и сельскохозяйственную технику, комплектующие для грузоподъемного оборудования, заготовки для трубопроводной арматуры. По данным с официального сайта Курганмашзавода, предприятие входит в АО «НПО “Высокоточные комплексы”» (головной компанией является Ростех). Согласно «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор курганского завода — Игорь Гиске. В 2024 году предприятие получило выручку от продаж более 77,4 млрд руб., чистую прибыль — 2,3 млрд руб.

Ольга Воробьева