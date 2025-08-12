ЦСКА пробили с пенальти

На групповом этапе FONBET Кубка России по футболу среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал второй тур. В квартете D ЦСКА, сыграв вничью — 1:1 — с «Акроном», уступил по пенальти — 4:5. Это поражение стало первым для Фабио Челестини на посту главного тренера армейцев. В группе А «Зенит» победил «Рубин» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не вытащил команду в послематчевой серии пенальти с «Акроном», и армейцы потерпели поражение в Кубке России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не вытащил команду в послематчевой серии пенальти с «Акроном», и армейцы потерпели поражение в Кубке России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С учетом того что показали команды из группы D на старте сезона, ее уже смело можно назвать самой сложной на предварительном этапе «Пути РПЛ». Все они сейчас располагаются в верхней части турнирной таблицы чемпионата, а ЦСКА с «Акроном» и Кубок страны начали с побед, так что их матч в Самаре был за лидерство в группе, в которой, судя по всему, никому не гарантирован спокойный выход в play-off.

Тем не менее главный тренер армейцев Фабио Челестини впервые в сезоне прибег к широкой ротации стартового состава, дав небольшую передышку нескольким ведущим футболистам.

Возможно, швейцарский специалист быстро понял, что привычный для него европейский шаблон, когда насыщенный календарь считается нормой, в российских условиях не работает. Так что вперед пошла молодежь, а в роли ветерана оказался 29-летний защитник Милан Гайич. Впрочем, «Акрон» тоже выставил кубковый состав, который разительно отличался от основного.

ЦСКА довольно уверенно взял игру под контроль, а руководил ею Матвей Кисляк, получивший капитанскую повязку. Также активное участие в этом процессе принимали бразилец Матеус Алвес и аргентинец Лионель Верде. Заметен был и малиец Секу Койта. На пару с Алвесом они разыграли скоростную двухходовку, которая вполне могла завершиться голом, если бы последний успел нанести более акцентированный удар в борьбе с защитником. Затем Койта бил сам и тоже угодил в голкипера хозяев Александра Васютина.

У тольяттинцев выделялся разве что Жилсон Беншимол, но нападающего из Кабо-Верде пришлось заменить еще в первом тайме по причине травмы. А гости перед перерывом упустили еще один момент, когда Верде перехватил мяч и отдал его находившемуся в убойной позиции Тамерлану Мусаеву. Нападающий ударил над перекладиной, да и Верде вскоре промахнулся из удобного положения.

Во втором тайме у москвичей отправился отдыхать Кисляк, вместо которого появился Иван Обляков, и теперь он дирижировал игрой. ЦСКА по-прежнему держал ее под своим контролем, однако счет изменился не в его пользу. Если Васютин спас «Акрон» после очередной попытки забить Койта, то армейский вратарь Владислав Тороп подвел команду, подарив мяч Солтмураду Бакаеву, который закинул его в пустые ворота.

Как следствие, Челестини был вынужден выпускать целый отряд спасателей из числа основных футболистов. Правда, ответный гол организовали те, кто играл с первых минут. Артем Бандикян справа подал на Мусаева, а тот в падении протолкнул мяч в сетку. Хотя как до этого эпизода, так и потом реализация у него явно хромала. Как ни старались армейцы, победить в игровое время им не удалось, да и в серии пенальти удача отвернулась от них. Тороп и Васютин совершили по одному сейву в основной сессии, но тольяттинец еще отразил шестой по очереди удар Кирилла Глебова, тогда как Бакаев был точен. «Акрон» перебил ЦСКА — 5:4, набрал пять очков и возглавил квартет D.

В Санкт-Петербурге встретились лидеры группы А, причем «Рубин» даже опережал «Зенит» по разнице мячей.

Интерес к этому матчу подогревал и тот факт, что недавно казанцы уже пощипали самый богатый и мощный клуб российского футбола, когда во втором туре чемпионата вырвали ничью, отыгравшись с 0:2.

Петербуржцы вообще растеряли слишком много очков на старте сезона, который, по всем прогнозам, должен быть для них триумфальным. В частности, на кубковую игру с «Рубином» они вышли после неожиданного поражения от «Ахмата», хотя и их противника задел за живое разгром от ЦСКА.

В противостоянии вторых составов (а тот же «Зенит» в ближайшую субботу ждет куда более важная заруба со «Спартаком» в рамках чемпионата) серьезное преимущество имела, конечно, команда Сергея Семака, в которой на скамейке запасных сидят футболисты сборной России и крепкие легионеры. Другое дело, что ей опять не хватало нестандартных действий в атаке, а какое-то напряжение в штрафной площади гостей она создавала, разве что когда просто грузила туда мяч. Когда же Максим Глушенков справа здорово пробил по воротам мастерским крученым ударом, его гол отменили из-за офсайда.

Достаточно монотонное течение матча практически без голевых моментов во втором тайме нарушил «Рубин», который попробовал прессинговать повыше и периодически вызывал легкую панику в рядах хозяев. Ну а потом на замену вышел ужасный Мирлинд Даку и сразу же забил в своем фирменном, таранном стиле. Однако его гол арбитры тоже аннулировали, определив, что ранее Егор Тесленко подыграл себе рукой. Вот к Матео Кассьерре у судей не возникло претензий, когда он уже в свойственной ему манере подобрал шальной отскок в штрафной и послал мяч в сетку. А через несколько минут колумбиец оформил дубль с пенальти, который заработал Вадим Шилов. Более того, в концовке 17-летний дебютант еще и замкнул прострел Педру на пустой створ. Победив — 3:0, «Зенит» с шестью очками поднялся на первое место в группе.

Александр Ильин