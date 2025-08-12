Советник министра обороны Армении арестован по делу о хищении

Советник министра обороны Армении Сурена Папикяна Аршак Ордуханян арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере, сообщило издание ArmLur.am. Подробности дела не уточняются.

«СК сообщил, что в отношении одного лица инициировано уголовное преследование по статьям "создание или руководство преступной организацией" и "хищение в особо крупных размерах размере с использованием компьютерных технологий". В качестве меры пресечения избран арест»,— сообщили журналистам в ответ на запрос, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Аршака Ордуханяна. Информацию также подтвердили агентству «Sputnik Армения».

Аршак Ордуханян, входящий в правящую партию «Гражданский договор», был назначен советником министра обороны в ноябре 2021 года. С 2022 года он временно исполняет обязанности директора ЗАО «Зинар», оказывающего услуги Минобороны. По данным СМИ, он также проходит обвиняемым по делу об организации незаконной миграции с использованием поддельных документов.

Лусине Баласян