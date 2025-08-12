Полиция начала проверку по факту гибели подростка в ДТП на Ленинградском шоссе

Полиция организовала проверку по факту ДТП в поселке Мшинская Ленинградской области, в результате которого погиб 16-летний подросток. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, молодой человек сел на питбайк без водительских прав и врезался в металлический отбойник. Авария произошла поздно вечером 11 августа у дома № 56 по Ленинградскому шоссе. Как выяснили правоохранители, молодой человек проживал в поселке Кобринское (Гатчинский муниципальный округ).

«В результате ДТП байкер получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где утром скончался»,— сообщили в полиции.

Дарья Астанина