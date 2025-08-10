Мотоциклист разбился на трассе «Нева» в Ленобласти

Байкер разбился на 647-м километре трассы «Нева» в Тосненском районе Ленобласти. Он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся, сообщили в региональном главке полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла днем 9 августа. Водитель мотоцикла погиб, его пассажирка получила травмы легкой степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уголовное дело возбудили после ДТП на трассе «Кола» с 6 пострадавшими.

Дарья Астанина