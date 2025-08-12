Орловские банкроты вернули в бюджет 252 млн рублей за полгода

В Орловской области в процедурах банкротства за шесть месяцев 2025 года была погашена задолженность организаций и граждан перед бюджетом на 252 млн руб. О росте поступлений по этим статьям сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС).

В частности, 179 млн руб. погашено в ходе согласительных процедур за первое полугодие 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го эта сумма увеличилась на 147 млн руб. или в 2,5 раза. Всего по состоянию на 1 июля в Орловской области в процедурах банкротства находятся 3,1 тыс. организаций и физлиц, сообщили в налоговой.

Ранее стало известно, что число судебных банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей в Орловской области увеличилось более чем в два раза.

Кабира Гасанова