Ученые обнаружили на Курилах редкий вид песцов

Фонд «Природа и люди» провел на Курильских островах экспедицию по наблюдению за редким подвидом голубого песца — медновского. Ученые находились на островах группы Ушишир и Медном три дня, за это время они обнаружили там четыре норы с детенышами и подтвердили рождение не менее 14 щенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семен Галыга Фото: Семен Галыга

Как сообщили РБК в пресс-службе фонда, численность взрослых песцов на острове Янкич ученые оценили в 20-30 особей. Девяти взрослым песцам были поставлены метки для дальнейшего отслеживания. Ученые также взяли у них 62 образца для генетических и ветеринарных исследований и выполнили 88 сборов для анализа рациона.

Экспедиция длилась с 13 по 21 юля. Результаты исследования станут основой для возможного создания резервной популяции медновских песцов в Московском зоопарке. В перспективе это позволит вернуть животных в дикую природу, отметили в фонде.

Полина Мотызлевская