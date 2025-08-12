Сбербанк откроет Томской области кредитную линию с лимитом в 1 млрд рублей

Сбербанк стал победителем по итогам двух аукционов по предоставлению кредитной линии Томской области. на 925 дней с лимитом в 500 млн руб. каждая. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Всего на участие в аукционе поступили две заявки, победитель определен по наибольшей стоимости предложения, соответствующей стартовой — 297,7 млн руб.

Кредиты предоставляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Томской области. Всего областной департамент финансов объявил четыре аналогичных аукциона с общим лимитом в 2 млрд руб. Начальная цена по каждому из четырех контрактов составила 297,7 млн руб. Два других признаны не состоявшимися в связи с подачей на участие одной заявки. Комиссией принято решение о заключении контрактов с единственным участником, чье имя пока не раскрывается.

В июне 2025 года «Ъ-Сибирь» писал, что власти Томской области планируют сократить доходы регионального бюджета на 2025 год на 403,7 млн руб. (до 118,32 млрд руб.). При этом расходы должны быть увеличены на 3 млрд руб. (до 125,72 млрд руб.) – в результате дефицит областного бюджета составит 7,41 млрд руб. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2026 года составит 53,99 млрд руб.

Лолита Белова