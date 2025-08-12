Цены на вторичное жилье в Ставрополе выросли на почти 3% в 2025 году

С февраля по август 2025 года цены на вторичное жилье в Ставрополе выросли на 2,69%. С этим показателем город занял 12 место в общероссийском рейтинге. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные в агентства Restate.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас средняя стоимость жилья на вторичном рынке Ставрополя составляет 5,6 млн руб. при медианной цене за кв. м — 106, 6 тыс. руб. Минимальная стоимость недвижимости находится в пределах 3 млн руб.

Максимальный рост цен на вторичное жилье отмечен в Москве (средняя цена кв. м — 453,6 тыс. руб., средняя стоимость объекта — 34,5 млн руб., рост на 19,5%), Калининграде (139, 4 тыс. руб. за «квадрат» жилья, средняя цена — 7,9 млн руб., рост цены на 9,3%), Геленджике (273 тыс. руб. за «квадрат», средняя цена — 15,5 млн руб., рост на 7,8%), Белгороде (110,5 тыс. руб., 5,9 млн руб., рост на 7,6%) и Ростове-на-Дону (122,5 тыс. руб., 6,1 млн руб., рост на 6,7%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что жителям Ставропольского края потребуется 4,7 года для накопления на квартиру площадью 60 кв. м стоимостью 5,7 млн руб., что на 2,4 года быстрее показателя прошлого года. Ставрополье заняло 71 позицию из 85 в рейтинге регионов по доступности жилья.

Наталья Белоштейн