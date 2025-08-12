Профицит внешней торговли России в первом полугодии сократился на 18,4%

Профицит внешней торговли России по итогам первых шести месяцев 2025 года составил $63,9 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 18,39%.

Как уточнила пресс-служба ФТС, внешнеторговый оборот России в первом полугодии составил $327,1 млрд (-3,6%). Объем экспорта составил $195,5 млрд (-6,3%), импорта — $131,6 млрд (+0,8%).

Основу экспорта составили минеральные продукты. Их удельный вес в товарной структуре экспорта — 56,3%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на автомобили и оборудование к ним (47,8%).

Основными торговыми партнерами России остались страны Азии. Объем экспорта в регион составил $149,1 млрд, импорта — $87,6 млрд. Второе место сохранили страны Европы. Россия продала им товаров на $29,2 млрд, приобрела — на $34,1 млрд.

О том, как изменилась внешняя торговля России после пандемии и санкций — в материале «Ъ» «Радикальная адаптация».