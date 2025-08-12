Жителю Пятигорска прислали 3 кг марихуаны в посылке из Сан-Франциско

Посылку с 3 кг марихуаны из США обнаружили сотрудники Северо-Кавказской оперативной и Центральной почтовой таможен. В пресс-службе ФТС России сообщили, что стоимость такой партии наркотика на черном рынке достигает 10 млн руб.

Согласно материалам следствия, получателем посылки оказался житель Пятигорска. На его адрес из Сан-Франциско отправили коробку с одеждой, обувью и перцем. Среди вещей были спрятаны 32 пакета с марихуаной.

Мужчина был задержан при получении товара. Он подтвердил полиции, что заказал наркотик из-за границы. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).