Китай создает крупнейшую в мире судостроительную компанию

На этой неделе в Китае завершится процедура слияния двух государственных судостроительных компаний. Слияние оценивается в $16 млрд. В результате объединения China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry образуется крупнейшая в мире судостроительная компания с долей в 17% на глобальном рынке и совокупной выручкой около $18 млрд. В ее объединенном портфеле заказов более 530 судов с совокупным дедвейтом 54 млн тонн, что является самым высоким показателем в мире. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

CSSC и China Shipbuilding Industry изначально были одной компанией, но в 1999 году ее разделили по решению правительства КНР в целях усиления конкуренции. Сейчас же взят курс на консолидацию государственных компаний в первую очередь в отраслях, связанных с военным производством. У двух компаний преимущественно коммерческая направленность, но CSSC выполняет также крупные заказы для ВМС КНР, а China Shipbuilding Industry спроектировала и построила первый китайский авианосец «Шаньдун».

По оценкам экспертов, опрошенных WSJ, эта сделка позволит Китаю значительно продвинуться в его давнем стремлении доминировать в мировом судостроении. В 2024 году на построенные Китаем суда приходится около 55% глобального тоннажа. Для сравнения: аналогичный показатель у США составляет 0,05%. Судостроительные мощности КНР в 232 раза превышают мощности США. Объединение ведущих судостроительных компаний позволит Китаю, по мнению экспертов, противостоять мерам администрации Дональда Трампа, которая ввела сборы для судов, сделанных в Китае или принадлежащих китайским компаниям.

Алена Миклашевская